Мексиканский боец ММА приехал в Дагестан на сборы и учит русский язык

Мексиканский боец смешанных единоборств (ММА) Браян Зурхер прилетел в Дагестан на подготовку в зал Хабиба Нурмагомедова и учит русский язык. Об этом он рассказал ТАСС.

"Сначала мама боялась и говорила мне, чтобы я не летел в Дагестан, - сказал Зурхер. - Но потом Ислам Махачев записал для нее видео, рассказал, как тут здорово. И ей стало гораздо спокойнее. Я потихоньку учу русские слова, кое-что знаю. Хотя это очень непросто".

"Здесь отличные и гостеприимные люди. Мне также нравится местная кухня, я знаю хинкал, чуду. Здесь отлично", - добавил собеседник агентства.

Зурхеру 29 лет. На его счету девять побед и ни одного поражения в ММА. Ранее он выступал в лиге PFL.