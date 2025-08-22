Оливейра назвал бойца, который должен быть следующим соперником Топурии

35-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра назвал бойца, который должен быть следующим соперником 28-летнего непобеждённого обладателя титула UFC в категории до 70 кг испано-грузина Илии Топурии.

© Чемпионат.com

«Арман занимает первое место в рейтинге [лучших бойцов UFC лёгкого веса], поэтому он заслуживает этот бой. Он давно ждёт. Царукян должен был драться за чемпионский пояс, но получил травму и снялся с поединка, так что я думаю, что им [следующим претендентом] должен быть Арман», — приводит слова Оливейры аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.