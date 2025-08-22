Чимаева назвали величайшим средневесом в истории

Тренер Сен-Пьера: «Адесанья, Сильва – забудьте про этих парней. Величайший боец в истории среднего веса – это Чимаев»
Тренер Жоржа Сен-Пьера считает Хамзата Чимаева величайшим средневесом в истории.
«Хамзат Чимаев – величайший боец в истории среднего веса. Я готов ставить на его победу в каждом из гипотетических поединков. Исраэль Адесанья, Дрикус дю Плесси, пиковый Андерсон Сильва... Забудьте про этих парней. Хамзат бы уничтожил каждого из них. У них не было бы никаких шансов. Хамзат – это Хабиб Нурмагомедов, но в среднем дивизионе», – сказал тренер Фирас Захаби.
В ночь на 17 августа Чимаев победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей. Титульный поединок возглавил турнир UFC 319.
Никитин о переходе в «Локомотив» в 2021-м: «Благодарен судьбе, что оказался там. Для меня произошло практическое переосмысление, но все шло тяжело. Первый год разочарование было, ЦСКА был высокой планкой»
Смолов о прощальном матче за сборную России: «Если кто-то организует, я за»
Тимощук об Энрике и Жерсоне: «Сделаем все, чтобы вернуть их в лучшее состояние. Мы видим, какая сейчас интенсивность в чемпионате»
Никитин о переходе в «Локомотив» в 2021-м: «Благодарен судьбе, что оказался там. Для меня произошло практическое переосмысление, но все шло тяжело. Первый год разочарование было, ЦСКА был высокой планкой»
Смолов о прощальном матче за сборную России: «Если кто-то организует, я за»
Тимощук об Энрике и Жерсоне: «Сделаем все, чтобы вернуть их в лучшее состояние. Мы видим, какая сейчас интенсивность в чемпионате»