Худоян стал шестикратным чемпионом России по боксу

Российские боксеры Эдмонд Худоян и Всеволод Шумков завоевали золотые медали на чемпионате страны, который сегодня завершается в Екатеринбурге.

В финале в весе до 48 кг Худоян, на счету которого золото на чемпионате Европы‑2024 и бронза чемпионата мира‑2023, победил Володю Мнацаканяна и в шестой раз завоевал титул на главном внутреннем старте.

"Володя - мой принципиальный и самый лучший соперник. Между нами здоровая конкуренция. Мы растем на боях друг против друга, - приводит слова Худояна пресс-служба Федерации бокса России. - Очень рад своему шестому золоту ЧР. Но в моей коллекции не хватает той самой медали - золота чемпионата мира. Это моя главная цель".

В финальном бою в весовой категории до 60 кг Шумков единогласным решением судей одержал победу над Русланом Белоусовым и стал четырехкратным чемпионом России.

"Отличный бой. У нас был четкий план, и я его выполнил, - завил Шумков. - Дома боксировать такой кайф. Я из Каменск-Уральского. За меня целая трибуна болела. Дрался, как в родном городе, где начинал с маленького подвала".

Отметим, что рекордсменом по количеству побед на чемпионатах России является Андрей Замковой, который восемь раз поднимался на высшую ступень пьедестала почета.

Призовой фонд чемпионата России-2025 составляет рекордные 130 миллионов рублей, победители получают по 3 миллиона, серебряные медалисты - по два, бронзовые - по одному.