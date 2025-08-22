Россиянин Шарабутдин Атаев стал трехкратным чемпионом России по боксу.

В пятницу он победил Савелия Садома в финале чемпионата России в весовой категории до 86 кг. По итогам трех раундов все судьи единогласно отдали победу Атаеву.

Также золотые медали завоевали Илья Попов (до 63,5 кг), Евгений Кооль (до 67 кг), Сергей Колденков (до 71 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Джамбулат Бижамов (до 80 кг), Муслим Гаджимаго­медов (до 92 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг).

Чемпионат России по боксу 2025 года проходил с 15 по 22 августа в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта.