«Мне отсоединили голову»: Александр Емельяненко об операции на позвоночник

Популярный российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью Hard Show рассказал подробности об операции по удалению грыжи.

© Газета.Ru

«У меня стрельнула грыжа, полностью передавила спинной мозг. Мозг отвечает за нервную систему — у меня парализовало ноги. Что мне сделали (на операции)? Мне отсоединили голову, удалили все что можно, поставили имплант и соединили обратно», — заявил Емельяненко.

5 марта Емельяненко сказал, что поединок отменяется или переносится из-за того, что у него отнялись ноги. В том же месяце он перенес хирургическое вмешательство по удалению межпозвоночной грыжи и несколько недель передвигался на инвалидной коляске. 26 июля появилась информация, что Емельяненко могут сделать вторую операцию на позвоночнике.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе 43-летнего Александра Емельяненко 41 бой в ММА, в которых он одержал 30 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

Последний раз Александр Емельяненко выходил в октагон в декабре прошлого года, когда победил Алексея Гончарова нокаутом в первом раунде.