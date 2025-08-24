Российский боксер Гассиев выиграл у американца Милтона

Российский боксер Мурат Гассиев победил американца Джеремайю Милтона. Десятираундовый рейтинговый поединок состоялся в Майами, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гассиев выиграл у американца Милтона техническим нокаутом. Соперник россиянина отказался продолжать борьбу после шестого раунда. Гассиев должен был встретиться с бывшим соперником россиянина Александра Поветкина поляком Анджеем Вавжиком, однако тот получил травму и был заменен на Милтона.

Ранее Гассиев уступил шведу Отто Валлину раздельным решением судей. Поединок прошел в Турции и продлился все 12 раундов. Швед занял второе место в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF), которое было вакантно до поединка.

Гассиев — бывший чемпион Международной боксерской федерации (IBF) и WBA. В активе россиянина 32 победы при двух поражениях.