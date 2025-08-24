Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко раскрыл свой диагноз. Он высказался на канале Hard Show в YouTube.

По словам спортсмена, у него запойный тип алкоголизма.

«У меня всю жизнь такая жизнь — утром тренировки, вечером разборки. Потом отмечаешь что-нибудь, потом выбиваешь долги», — рассказал Емельяненко.

Ранее Емельяненко рассказал о лечении от алкоголизма. «Я ложился в больницы, предоставляли ВИП-палаты, меня капали, назначали процедуры. Потом я выходил, думал: никто не узнает, возьму пивка. И опять все начиналось с того же самого», — заявил боец.

В активе 43-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.