Экс-боец UFC похвалил Павловича за бой с Кортес-Акостой

Бывший боец UFC американец Джон Томпсон прокомментировал победу российского тяжеловеса Сергея Павловича в поединке с американцем Вальдо Кортесом-Акостой, состоявшемся 23 августа на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае (Китай).

© Чемпионат.com