Ренье де Риддер оценил победу Чимаева над дю Плесси

Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) голландец Ренье де Риддер прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

© Чемпионат.com