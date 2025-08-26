Дана Уайт: «В UFC нет системы, где у сотрудника смена с девяти до пяти. Мне все равно, сделаете вы работу в девять утра или в девять вечера»
Дана Уайт рассказал о принципах работы UFC для сотрудников.
«У нас в UFC нет этой системы, где у сотрудника смена с девяти до пяти, и если тебя нет на работе в 9:03, тебе выписывают выговор. Тут все взрослые люди. Они знают, что нужно делать. Сделайте свою работу. Мне все равно, сделаете вы ее в девять утра или в девять вечера – просто сделайте это. Если у вашего ребенка спектакль, школьное мероприятие, тренировка или игра – я надеюсь, вы там будете. Это для меня важно. Мы ведем бизнес совершенно по-другому», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Ранее Уайт оценил шансы Джона Джонса возглавить турнир UFC в Белом доме.
