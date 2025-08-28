В команде Махачева оценили вероятность боя с Чимаевым

Основатель агентства Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз, являющийся также менеджером бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, категорично высказался о потенциальном поединке своего подопечного с 31-летним непобеждённым обладателем титула UFC в среднем весе, который представляет ОАЭ, Хамзатом Чимаевым.

© Чемпионат.com