Павлович перенес операцию после боя с Кортесом‑Акостой

Российский боец Сергей Павлович перенес операцию после травмы носа, полученной в поединке с Вальдо Кортесом‑Акостой из Доминиканской Республики.

© Соцсети

В субботу на турнире UFC Fight Night 257 в Шанхае Павлович единогласным решением судей победил Кортеса‑Акосту.

— Друзья, вчера была операция! Далее восстановление и работа. Читаю ваши комментарии, всем жму руку за поддержку! — написал Павлович в Telegram‑канале.

33‑летний Павлович за карьеру в MMA одержал 20 побед и потерпел три поражения. Кортес‑Акоста проиграл два боя при 14 победах.

В прямом эфире турниры UFC транслируются на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».