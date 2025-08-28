Российский боец креативно отметил успех на турнире Open FC 56

Данилов устроил чаепитие в клетке после победы на турнире Open FC 56

Российский боец смешанных единоборств Иван Данилов креативно отметил свой успех на турнире Open FC 56.

Иван встретился с Азаматом Муслимовым и сумел нокаутировать его во втором раунде. После этого Данилов вместе со своей командой расположился в центре клетки и устроил воображаемое чаепитие, отмечая таким образом свою победу.

В профессиональном MMA Иван Данилов провёл 13 боёв, в которых одержал 9 побед и потерпел 4 поражения. После успеха в предыдущем бою Иван стал претендентом на чемпионский титул организации Open FC.

