Умар Нурмагомедов подерется с американцем Баутистой на турнире UFC 321

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов подерется с американцем Марио Баутистой на турнире UFC 321.

© Матч ТВ

Бой в легчайшем весе состоится 25 октября в Абу‑Даби. Для Нурмагомедова это будет первый выход в октагон после поражения в титульном поединке от Мераба Двалишвили.

За всю карьеру у Умара 18 побед и одно поражение. Баутиста одержал победы в 18 поединках, еще в двух боях он уступил.

