Тренер Маддалены высказался о слабом месте Махачева

Бен Викерс, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены, поделился мнением о предстоящем поединке своего подопечного с российским бойцом Исламом Махачевым. Спортсмены сразятся 16 ноября 2025 года на турнире UFC 322.

