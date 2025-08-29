Дана Уайт рассказал о турнире UFC в Белом доме

Дана Уайт: «Провели встречу с президентом Трампом. Турнир UFC в Белом доме состоится»
Дана Уайт подтвердил, что турнир UFC в Белом доме состоится.
«Сегодня мы провели встречу с президентом [Дональдом Трампом] – и она превзошла все ожидания. Турнир UFC в Белом доме состоится. В Белом доме пройдут бои. Я поделюсь с вами более подробной информацией в ближайшие две недели», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Ранее президент США Трамп заявил, что хочет организовать турнир UFC на территории Белого дома в июле 2026 года. По его словам, ивент соберет 25 тысяч зрителей в рамках празднования 250-летия Америки.
Дана Уайт: «Провели встречу с президентом Трампом. Турнир UFC в Белом доме состоится»
«Порту» возьмет Кивера в аренду за 2 млн евро с обязательством выкупа у «Арсенала» за 17 млн. Сумма сделки может вырасти до 25-27 млн с бонусами
Азамат Мусагалиев: «Дзюба создан для медиафутбола, как и Смолов. Артем сказал мне: «Как только закончу, приду к тебе в команду»
Дана Уайт: «Провели встречу с президентом Трампом. Турнир UFC в Белом доме состоится»
«Порту» возьмет Кивера в аренду за 2 млн евро с обязательством выкупа у «Арсенала» за 17 млн. Сумма сделки может вырасти до 25-27 млн с бонусами
Азамат Мусагалиев: «Дзюба создан для медиафутбола, как и Смолов. Артем сказал мне: «Как только закончу, приду к тебе в команду»