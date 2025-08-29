Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко раскрыл свое отношение к алкоголю и заявил, что больше его не употребляет. Об этом он рассказал блогеру Станиславу Роженькову, запись беседы опубликована на YouTube.

© Global look

По словам Емельяненко, он не помнит, в какой момент пристрастился к алкоголю. Боец добавил, что спиртные напитки помогали ему чувствовать себя легче, однако он смог отказаться от их употребления.

«Меня просто какой-то непорядочный гражданин научил похмеляться в свое время. В петлю влетаешь и выбраться из нее уже не можешь самостоятельно. Я понял, что у меня нет тормозов. Сейчас спокойно отношусь. Сейчас не пью», — рассказал он.

Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что Емельяненко проиграл ему пари. Кремлев пообещал подарить спортсмену квартиру, если тот проведет год без алкоголя и в спортивном режиме.

Ранее Емельяненко рассказал о лечении от алкоголизма.