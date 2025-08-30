WBO проведет расследование в отношении Усика

Всемирная боксерская организация (WBO) откроет расследование в отношении абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика после появления в соцсетях видео с танцем спортсмена. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

Ранее Усик попросил отложить проведение боя против обязательного претендента новозеландца Джозефа Паркера из-за проблем со спиной. На этой неделе в соцсетях распространилось видео, на котором Усик танцует и играет в футбол.

WBO намерена провести повторное обследование Усика до 1 сентября. При этом в организации отметили, что настаивают на подробной медицинской сводке, которая должна достоверно сообщить WBO о текущем состоянии здоровья украинского боксера.

Усику 38 лет, он владеет чемпионскими поясами WBO, Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). Усик одержал 24 победы (15 нокаутом) на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения.