Умар Саламов нокаутировал Дмитрия Иванова в первом раунде

31-летний действующий чемпион по версии WBO International в полутяжёлом весе россиянин Умар Саламов победил соотечественника Дмитрий Иванова нокаутом в первом раунде в рамках боксёрского вечера, который прошёл 29 августа в Казани (республика Татарстан).

После завершения поединка Умар сообщил, что проведёт следующий бой против Юрия Кашинского за вакантный титул WBA Gold в первом тяжёлом весе 10 октября в Грозном (республика Чечня).

В своём профессиональном рекорде Саламов теперь имеет 31 победу, 23 из которых были одержаны досрочно, и два поражения. Является бывшим чемпионом мира по версии IBO, а также чемпионом Северной Америки по версии IBF North American в полутяжёлом весе.