Бойцу ММА дали тюремный срок

Боец смешанных единоборств (ММА) Джабраил Алиев приговорён к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы за хулиганство и угрозу убийством в отношении девушки. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Москвы.

Наказание спортсмен будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Также отмечается, что в пользу потерпевшей в счёт компенсации морального вреда взыскано 500 тыс. рублей.

Сообщается, что Алиев в июле 2024 года с целью устрашения, а также физического и психического воздействия на девушку намеренно толкнул её обеими руками, из-за чего она ударилась о стену. Затем боец нанёс ей не менее двух ударов руками в область головы, а также не менее 10 ударов по рукам. Впоследствии Джабраил высказал в отношении потерпевшей угрозу убийством, а также вновь нанёс множество ударов.

По данным ведомства, приговор в законную силу не вступил.