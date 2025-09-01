Бенавидес назвал победителя в возможном третьем бою Бивола и Бетербиева

Непобеждённый американский боксёр Дэвид Бенавидес ответил на вопрос по поводу потенциального третьего поединка между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Не думаю, что должна быть трилогия. Всё должно было закончиться после второго боя, потому что я считаю, что Бивол выиграл первый. Так что, если Бивол продолжит в том же духе, и если Бетербиев не изменит стиль боя, не будет использовать больше комбинаций или не придумает что-то ещё, то результат будет тот же. Мне кажется, Бивол снова одержит победу», — приводит слова Бенавидеса The Ring.

Напомним, что в первом бою между Бетербиевым и Биволом победу одержал Артур, а во втором поединке сильнее был Дмитрий.