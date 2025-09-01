Махачев назвал условие, при котором задумается о завершении карьеры

Именитый российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев ответил на вопрос по поводу главной причины, которая может побудить его завершить карьеру и покинуть UFC. По словам спортсмена, в настоящий момент он не задумывается над таким вопросом. Также Ислам подчеркнул, что завершение карьеры не будет зависеть от его возраста.

«Причина моего ухода не будет зависеть от моего возраста. Как только я почувствую, что начинаю слабеть, не вывожу тренировки и этих спарринг-партнёров, то тогда буду задумываться. По большому счёту если я сейчас завяжу, то чем мне заниматься? Как только я беру простой три-четыре месяца, у меня появляется голод. Я хочу зайти в зал, надеть перчатки. Мне просто хочется зайти в зал, надеть перчатки и с кем-нибудь зарубиться. Я всю жизнь этим занимался. Пока я об этом не думаю!» – приводит слова Махачева телеграм-канал UDAR.

Напомним, 16 ноября 2025 года Махачев проведёт поединок с чемпионом UFC в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Спортсмены сразятся на турнире UFC 322.