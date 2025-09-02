Кремлев: навязанная западом концепция ринг-герлз уже надоела

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв отметил важность и уникальность проекта чемпионата красоты «Королева Ринга».

Призовой фонд проекта составит 20 миллионов рублей. Обладательница титула получит 10 миллионов рублей, эксклюзивную корону и годовой контракт с Федерацией бокса России. Девять финалисток также получат по 1 миллиону рублей и годовые контракты с Федерацией бокса России.

Умар Кремлёв: