Боец ММА назвал Махачева мешком с фекалиями

Боец смешанного стиля Диллон Дэнис хочет отомстить российскому экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Исламу Махачеву. Его слова приводит портал Bloody Elbow.

© Газета.Ru

«Я хочу Ислама. Ислам — мешок с дерьмом. Я очень легко его одолею, он никогда не сталкивался с таким борцом, как я. Я хочу закончить историю, которая началась, когда он бил меня сзади по голове семь лет назад, и я сказал, что однажды отомщу. Ислам — дерьмо, все они — дерьмо. Может быть, я приеду на турнир UFC 322 и запрыгну в клетку, чтобы получить свое. Хотя UFC очень внимательно следит за мной. Когда я прихожу на турниры, они стараются убедиться, что рядом со мной стоит человек семь из охраны. Так что я стараюсь сохранять их благосклонность», — заявил Дэнис.

Он имеет в виду инцидент, который произошел на турнире UFC 229 после поединка Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором. Россиянин, победив соперника, выпрыгнул из октагона в зал и устроил потасовку с командой ирландца. Участие в ней принял и Махачев, сцепившись с Дэнисом, поддерживавшим Конора.

На турнире UFC 322 Махачев сразится с австралийцем Джеком Делла Маддаленой за титул в полусреднем весе. Их встреча состоится в Нью-Йорке 16 ноября.