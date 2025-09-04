Назван фактор, благодаря которому Махачев станет чемпионом UFC

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев завоюет титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе. Выступающий в Лиге профессиональных бойцов (PFL) Усман Нурмагомедов рассказал порталу MMA Fighting, почему.

«Я думаю, Ислам станет чемпионом в полусреднем весе. Его навыки лучше, чем у Маддалены. У Джека есть только бокс. Если Ислам повалит тебя на землю, то будет держать весь раунд. Конечно, Исламу будет нелегко, потому что это другой вес. Но психологически Ислам очень силен, он лучший боец вне весовых категорий», — утверждает Нурмагомедов.

Махачев отказался от титула чемпиона UFC в легком весе, чтобы побороться за пояс в полусредней категории. Его титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой станет главным событием турнира UFC 322, который состоится в Нью-Йорке 16 ноября.