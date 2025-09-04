Маск выступил с заявлением в поддержку звезды UFC Макгрегора

Миллиардер и предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X поддержал бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора в стремлении баллотироваться на пост президента Ирландии.

© Газета.Ru

«Никто не будет сражаться за народ Ирландии упорнее, чем Конор Макгрегор», — написал Маск.

Президентские выборы в Ирландии намечены на 11 ноября 2025 года. 4 сентября Макгрегор официально заявил, что вступил в президентскую гонку.

В марте 2025 года Макгрегор заявил о намерении принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию.

Последним боем 36-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.