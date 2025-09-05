Майк Тайсон проведет бой против Флойда Мейвезера

Майк Тайсон проведет выставочный бой против Флойда Мейвезера.

Сообщается, что поединок пройдет весной 2026 года. Место проведения и точная дата будут объявлены позже.

59-летний Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда уступил Джейку Полу единогласным решением судей. Его профессиональный рекорд – 50-7-2.

Мейвезеру 48 лет. Он становился чемпионом в пяти разных весовых категориях. В 2017 году он объявил о завершении профессиональной карьеры – за 50 боев он ни разу не проиграл. С тех пор Мейвезер провел восемь выставочных поединков, последний из которых состоялся в августе-2024.