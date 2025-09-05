Сильва получил больше десяти миллионов по антимонопольному иску против UFC

Андерсон Сильва получил от UFC $10,3 млн в рамках соглашения по антимонопольному иску
Андерсон Сильва получил $10,3 млн по антимонопольному иску против UFC.
Коллективный иск против UFC был подан в 2014 году. Бойцы утверждали, что промоушен использовал незаконные методы, чтобы злоупотреблять монополией на рынке ММА. Из-за этого спортсмены вынужденно соглашались на невыгодные условия сотрудничества.
Со временем к иску присоединились более 1200 бывших бойцов организации. В марте 2024 года UFC согласился выплатить $335 млн, но суд счел сумму недостаточной. В сентябре прошлого года размер компенсации увеличился до $375 млн.
Андерсон Сильва – бывший чемпион UFC в среднем весе и обладатель рекорда по самому длительному индивидуальному владению титулом (2457 дней). Его рекорд в ММА: 34-11-1.
