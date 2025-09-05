Тайсон и Мэйвезер проведут выставочный бой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон и экс-чемпион в пяти весовых категориях Флойд Мейуэзер проведут выставочный бой в 2026 году. Об этом Тайсон сообщил в своем аккаунте в соцсети X.

Боксер опубликовал афишу будущего поединка, с подписью «Скоро». Точные дата и место проведения поединка пока не определены.

48-летний Мэйуэзер завершил профессиональную карьеру в 2017 году после боя с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором. Американец установил рекорд — 50 побед и ни одного поражения, из них 27 побед нокаутом. Всего он завоевал 15 крупных мировых титулов в пяти весовых категориях.

16 ноября 2024 года Тайсон проиграл 27-летнему блогеру Джейку Полу единогласным решением судей. Поединок, проходивший по правилам бокса, продлился восемь раундов по две минуты.

59-летний Тайсон завершил боксерскую карьеру в 2005 году. Американец провел на профессиональном ринге 58 боев, одержав 50 побед (44 нокаутом) и потерпев 6 поражений. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. В 1987 году Тайсон стал самым молодым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в истории бокса.