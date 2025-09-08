Супербой Канело — Кроуфорд, защита «абсолюта» Иноуэ. Главные поединки недели

Ещё в программе — турнир UFC.

© Чемпионат.com

Наступает новая неделя, которая будет сверхнасыщенной для любителей единоборств. В боксе состоятся два масштабных турнира: в США пройдёт самый ожидаемый бой года между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом, а в Японии Наоя Иноуэ будет защищать титул абсолютного чемпиона мира. В ММА фанатов ожидает очередной турнир UFC, а также масштабный турнир RCC в Челябинске с титульным реваншем Шлеменко и Белаза.

В Челябинске на арене «Трактор» состоится масштабный турнир RCC 23. В главном событии вечера зрители увидят реванш между легендарным Александром Шлеменко и Владиславом «Белазом» Ковалёвым. Впервые они встретились на большом турнире в Екатеринбурге 31 мая, тогда яркий трёхраундовый поединок дошёл до судейского решения, и победу одержал Белаз. Ковалёв много говорит о желании попасть в UFC, но пока это остаётся на уровне разговоров. Теперь Владиславу предстоит второй бой со Шлеменко: ветеран настроен крайне серьёзно, тем более что Шторм — настоящий мастер реваншей. Дополнительной мотивацией для обоих бойцов будет первый пояс в истории промоушена.

В ночь с 13 на 14 сентября. Диего Лопес — Жан Силва

Очередной турнир UFC возглавят два топовых полулегковеса. Экс-претендент на пояс Диего Лопес разделит клетку с одним из «Боевых ботаников» Жаном Силвой. Весной Лопес получил титульный шанс, но воспользоваться им не сумел, проиграв легендарному Александру Волкановски. Теперь бразилец попытается вернуть позиции, но в соперники ему дали непростого Силву. Последние выступления «Боевых ботаников» оставляют желать лучшего: Кайо Борральо проиграл Нассурдину Имавову, Маурисио Руффи — Бенуа Сен-Дени, Карлос Пратес — Иану Гарри. У Силвы есть шанс скрасить выступления своей команды, ведь Жан идёт на серии из пяти досрочных побед в UFC, и бой с Лопесом для него — отличный шанс ворваться в титульную гонку.

В ночь с 13 на 14 сентября. Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд

Самый ожидаемый бой последних лет состоится уже на этой неделе. Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Теренс Кроуфорд идёт за третьим, историческим «абсолютом». Кроуфорд после победы над Эрролом Спенсом стал подниматься в весе, чтобы наконец-то добраться до Альвареса. Пока американец штурмовал первый средний вес, Канело подписал контракт с Турки Аль аш-Шейхом и вернул себе отобранный по формальным признакам пояс IBF в бою с Уильямом Скаллом. Теперь нас ждёт историческое противостояние. Сможет ли Кроуфорд стать первым в мире абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях или всё же мощный Канело ему не по зубам? Ответ на этот вопрос получим уже в ближайшие выходные.

В ночь с 13 на 14 сентября. Кристиан Мбилли — Лестер Мартинес

Пока Канело и Кроуфорд готовятся к историческому бою, во втором среднем весе уже выстраивается очередь из претендентов. На прошлой неделе небитый кубинец Ослейс Иглесиас финишировал россиянина Владимира Шишкина и стал обязательным претендентом по линии IBF. А в карде турнира Канело и Кроуфорда состоится бой за временный пояс WBC, который разыграют Кристиан Мбилли и Лестер Мартинес. У обоих боксёров идеальный послужной список: 29-0 и 24 нокаута у Мбилли, 19-0 и 16 нокаутов у Мартинеса — на бумаге этот поединок выглядит крайне интригующим.

14 сентября. Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев

В Токио пройдёт не менее масштабный турнир по боксу, где также состоится бой за титул абсолютного чемпиона мира. Обладатель всех поясов во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ проведёт защиту против узбекского боксёра Муроджона Ахмадалиева. Монстр в этом году особенно активен: для японца это будет уже третья защита «абсолюта» в 2025-м, ранее он финишировал Йе Чун Кима и Рамона Карденаса. На Иноуэ у Турки Аль аш-Шейха тоже большие планы, Наоя, вероятно, снова поднимется в весе, но только в случае победы над Ахмадалиевым. Конечно, японец выглядит фаворитом, однако для Муроджона это главный шанс в карьере, и он сделает всё, чтобы им воспользоваться.

14 сентября. Йосики Такеи — Кристиан Медина Хименес

На турнире в Японии пройдёт ещё один титульный поединок. Чемпион мира WBO в легчайшем весе Йосики Такеи проведёт защиту против опытного мексиканца Кристиана Медины Хименеса. У Такеи идеальный рекорд 11-0, при этом девять боёв он завершил досрочно. Но против него в ринг выйдет Кристиан Медина Хименес, в активе которого нокаутов больше, чем боёв у японца. Мексиканец идёт с солидным рекордом 25-2, 18 нокаутов в активе — хорошая заявка на то, чтобы отобрать у Такеи титул чемпиона мира.