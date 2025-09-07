Проигравшего дагестанцу бойца UFC назвали идиотом

Французский боец российского происхождения Нассурдин Имавов в главном событии турнира UFC Fight Night 258 одержал победу над бразильцем Кайо Борральо единогласным решением судей. С этим его поздравил российский боец, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Ислам Махачев, а американец Шон Стриклэнд назвал Борральо идиотом.

«Доминирующее выступление. Поздравляю, брат», — написал Махачев в соцсетях.

В свою очередь Стрикленд не постеснялся в выражениях в адрес своего бывшего спарринг-партнера.

«Кайо — мой приятель, но он идиот. Мы вместе тренировались, хотя от него не было толку. Я у него спрашиваю: «Кайо, что с тобой?» Он отвечает: «Я делаю весогонку, страхую титульник». То есть ты дважды отказался от четырех недель тренировочного лагеря в пользу сгонки веса, несмотря на то что у тебя скоро будет бой? Кто бы ни сказал тебе делать так, ударь его, пожалуйста», — заявил спортсмен.

Для бразильца это поражение стало первым в рамках промоушена при семи выигранных боях. Имавов одержал девятую победу в UFC, также на его счету два поражения.