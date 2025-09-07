Алекс Перейра допустил смену весовой категории в UFC

В октагоне у меня одна цель – побеждать. Я не стремлюсь защитить пояс или получить его, а просто стараюсь выиграть бой», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра.

Напомним, 5 октября Перейра проведет реванш с Магомедом Анкалаевым в главном событии UFC 320.

