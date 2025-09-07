Алекс Перейра допустил смену весовой категории в UFC

Перейра – о смене дивизиона: «Буду прислушиваться к телу. Если мне станет слишком сложно вписаться в лимит полутяжелого веса, то сменю категорию»
В октагоне у меня одна цель – побеждать. Я не стремлюсь защитить пояс или получить его, а просто стараюсь выиграть бой», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра.
Напомним, 5 октября Перейра проведет реванш с Магомедом Анкалаевым в главном событии UFC 320.
Перейра признался, что его аккаунт не взламывали, когда он написал об уходе из UFC: «Было недопонимание»
Анкалаев – о тренировках Перейры по борьбе: «Тебе не нужно о ней беспокоиться, я снова найду твою большую башку»