Хрюнов – о поединке Дзюбы и Смолова: «Даже нечего обсуждать – нельзя действующим футболистам проводить что-то связанное с риском для их основного занятия»

Sports.ru

Владимир Хрюнов исключил вероятность поединка Артема Дзюбы и Федора Смолова.

Хрюнов оценил вероятность поединка Дзюбы и Смолова
© Sports.ru
«Честно говоря, и тот и другой на профессиональных контрактах. Здесь даже нечего обсуждать. Нельзя футболистам, у которых действующие контракты, проводить что-то связанное с риском для их основного занятия. В свое время изучал эту тему с агентом Дзюбы. Позиция была сформулирована тогда, и сейчас она по-прежнему такая же: он не имеет права», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Ранее президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что хочет организовать поединок Артема Дзюбы и Федора Смолова.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости