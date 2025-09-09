Джо Роган сравнил экс-чемпиона UFC с инопланетянином

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган с восхищением высказался в адрес 38-летнего бывшего чемпиона UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе бразильца Алекса Перейры.

«Алекс Перейра — это феномен, мужик. Таких людей один на миллион. А его сила — это просто безумие. Он сложен совершенно по-другому, будто какой-то инопланетянин. Алекс настоящий воин из Амазонии. Его семья происходит из амазонского племени. Поэтому у него есть эта сила», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 313, Перейра разделил октагон с российским атлетом Магомедом Анкалаевым. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда Анкалаева единогласным решением судей. Для Поатана это поражение стало первым в полутяжёлом весе.