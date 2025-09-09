Андре Уорд поделился ожиданиями от боя Канело – Кроуфорд

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Андре Уорд высказался о предстоящем поединке между соотечественником Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Несмотря на то, что Кроуфорд умеет боксировать, я считаю его боксером-панчером. И я смотрю на Канело как на боксера-панчера. Если они двигаются, то делают это ради отдыха или желания выйти на нужную позицию. Я не буду просто говорить, что Теренс его перебоксирует. Я не знаю, что он будет делать. Оба невероятно неуступчивы. Вы не можете быть великими боксером, если у вас нет этой неуступчивости. Канело был деклассирован Мейвезером, но его никогда не избивали и не останавливали. Так что его неуступчивость и уверенность на высочайшем уровне. То же самое можно сказать и о Кроуфорде. Вот почему, учитывая лишь психологию, этот поединок имеет класс», — сказал Уорд в интервью YouTube-каналу Криса Мэнникса.