WBC изготовил первый в истории перстень абсолютного чемпиона мира по боксу

Всемирный боксерский совет (WBC) объявил на сайте о создании первого в истории перстня абсолютного чемпиона мира.

Перстень будет вручен победителю поединка во втором среднем весе между обладателем титула мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом, который пройдет 13 сентября в Лас‑Вегасе.

© WBC

На кону боя будут стоять чемпионские титулы Альвареса по версии WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Кроуфорд ранее был абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем и полусреднем весах, сейчас он владеет титулом WBA в первом среднем весе.

35‑летний Альварес на профессиональном ринге одержал 63 победы, потерпел два поражения, а также дважды завершил поединки вничью. На счету непобежденного 37‑летнего Кроуфорда 41 победа.