Младший брат Емельяненко досрочно вышел из колонии

Боец смешанного стиля Иван Емельяненко, младший из знаменитых братьев, вышел из колонии досрочно. Об этом сообщает ТАСС.

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство стороны защиты спортсмена, решение вступило в законную силу.

«Отпустили по УДО», — заявили в органах.

18 декабря 2024 года стало известно, что Емельяненко-младший получил 1 год 6 месяцев лишения свободы за уличную драку, которая произошла 5 августа того же года. В ходе конфликта Емельяненко-младший вступил в драку с мужчиной и сломал ему лицевые кости.

О том, что на Ивана Емельяненко возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, стало известно в ноябре 2024 года. 27 октября в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Иван Емельяненко одержал победу над Юрием Рябым. Встреча, которая прошла по правилам смешанных единоборств (MMA), завершилась победой Емельяненко раздельным решением судей.