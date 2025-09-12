Топурия отреагировал на колкость Кроуфорда в свой адрес

Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия прокомментировал слова американского боксёра Теренса Кроуфорда в свой адрес. Ранее Топурия заявлял, что нокаутирует американца в ринге, на что тот ответил следующее: «Этот чувак пьян. Многие бойцы ММА много пьют. Должно быть, он был под воздействием алкоголя».

