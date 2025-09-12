Топурия отреагировал на колкость Кроуфорда в свой адрес

Чемпион UFC Илия Топурия отреагировал на колкость Теренса Кроуфорда в свой адрес

Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия прокомментировал слова американского боксёра Теренса Кроуфорда в свой адрес. Ранее Топурия заявлял, что нокаутирует американца в ринге, на что тот ответил следующее: «Этот чувак пьян. Многие бойцы ММА много пьют. Должно быть, он был под воздействием алкоголя».

«Даже не знаю, что можно сказать по поводу его слов. Если он захочет оценить себя, проверить свою технику и навыки, то я буду готов. В последнее время меня беспокоит, что многие боксёры вмешиваются в нашу игру, критикуют нас и пытаются принизить. Но правда заключается в том, что есть много бойцов ММА, которые пытались участвовать в боксе, чтобы проверить себя. Но мне неизвестно, чтобы большое число боксёров испытывали себя в ММА. В любом случае, я готов подраться, кто бы ни был соперником», — сказал Топурия в эфире WOW Press Conference.
