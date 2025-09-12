Дана Уайт ответил, как собирается реформировать бокс

Президент UFC Дана Уайт поделился видением будущего профессионального бокса, подчеркнув, что этот вид спорта должен развиваться, подобно крупнейшим спортивным лигам США.

© Чемпионат.com

«Мы превратили UFC в нечто вроде НФЛ или НБА. Это полноценная лига, куда постоянно реинвестируются средства, и куда стремятся войти новые инвесторы — от спонсоров до финансовых структур. Вот чего не хватает боксу, и именно это я собираюсь попытаться реализовать», — сказал Уайт на канале Vegas PBS в YouTube.

По словам Даны, главная цель заключается в создании устойчивой системы, которая позволит боксу выйти на новый уровень развития и привлечь больше внимания со стороны бизнеса и болельщиков.