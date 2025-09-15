Главные поединки недели

В программе — мощная кула́чка Top Dog и возвращение Луиса Ортиса.

© Чемпионат.com

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств интересные турниры и противостояния. Фанаты ММА смогут увидеть выступление Армана Царукяна, вот только снова не в UFC: первый номер лёгкого веса лучшей лиги мира проведёт схватку по джиу-джитсу в Москве. В Уфе состоится турнир по кулачным боям Top Dog, ну и, конечно, никуда без профессионального бокса.

В Москве состоится турнир ACB JJ 18 памяти Алила Газиева, в рамках которого схватку по джиу-джитсу проведут два бойца ММА — Арман Царукян и Бенсон Хендерсон. Первый номер рейтинга лёгкого веса UFC продолжает выступать вне лиги Даны Уайта и расплачиваться за сорванный поединок против Ислама Махачева. На этот раз ему предстоит схватка по джиу-джитсу с ветераном ММА Бенсоном Хендерсоном. 41-летний американец с рекордом 30-13 в последний раз выступал в смешанных единоборствах в 2023 году, когда уступил Усману Нурмагомедову.

19 сентября. Хасан Магомедшарипов — Нурбек Кабдрахманов

На турнире ACB JJ 18 в Москве выступят ещё два представителя ММА. Брат Забита Магомедшарипова — Хасан Магомедшарипов — проведёт схватку по джиу-джитсу с Нурбеком Кабдрахмановым. Хасан идёт в смешанных единоборствах без поражений, в его активе 10 побед в 10 боях. В последний раз в клетку он выходил в июне 2024 года на турнире Bellator Champions Series 3. В соперниках у него окажется действующий чемпион лиги Naiza в полулёгком весе Нурбек Кабдрахманов с рекордом 10-3.

В ночь с 19 на 20 сентября. Луис Ортис — Филлип Пенсон

В США пройдёт турнир по профессиональному боксу. Очередной поединок проведёт 46-летний кубинский тяжеловес Луис Ортис по прозвищу Кинг-Конг. Бывший претендент на чемпионские пояса и экс временный чемпион мира в тяжёлом весе возобновил карьеру в 2024 году. До этого Луис провёл близкий бой с Энди Руисом в 2022-м и пропал с радаров, но в январе 2024-го вернулся и нокаутировал джорнимена Франсиско Кордеро в первом раунде. Теперь кубинскому нокаутёру предстоит поединок против малоизвестного Филлипа Пенсона.

20 сентября. Евгений Шишков — Иван Нушкин

В Уфе состоится большой стадионный турнир по кулачным боям Top Dog 39. В главном событии вечера пройдёт поединок в лёгком весе между Евгением «Шишей» Шишковым и Иваном «Мастаком» Нушкиным. Бойцы должны были встретиться ещё в июне, но тогда Нушкин снялся с поединка из-за травмы. И Евгений, и Иван уже претендовали на перстень промоушена, но оба проиграли доминирующему чемпиону лиги Кантемиру Калажокову. При этом Нушкин успел выступить в Гран-при RCC Hard и стать чемпионом в лёгком весе. Теперь два ярких кулачника встретятся в «сене» Top Dog и проведут претендентский бой: победитель получит шанс снова встретиться с Калажоковым.

20 сентября. Александр Сидоренко — Валерий Особов

В рамках турнира Top Dog 39 состоится поединок двух полулегковесов — Александра «Гроссмейстера» Сидоренко и Валерия «Орла» Особова. Оба бойца являются крайне техничными кулачниками, потому их поединок приковывает особое внимание фанатов. Сидоренко уже претендовал на чемпионский перстень, отправлял в нокдаун Андрея «Цыгана» Чеботарёва на турнире RCC: каждый бой Гроссмейстера – как шахматная партия. Не менее мотивирован на предстоящий бой и Особов, он идёт с рекордом 5-1, и победа над таким соперником, как Александр, откроет Валерию дорогу к титульному поединку.

20 сентября. Фредерик Восгрён — Фабио Мораес до Кармо

В Германии состоится очередной турнир лиги Octagon MMA. Особое внимание приковывает немецкий Викинг Фредерик Восгрён. 29-летний боец выделяется неординарной брутальной внешностью — многие сравнивают его с легендарным Броком Леснаром за огромную мышечную массу. В клетке Фредерик закатывает яркие бои, в его активе четыре поединка — все четыре он завершил в свою пользу досрочно. У Восгрёна чёрный пояс по джиу-джитсу, но при этом он обладает и нокаутирующей мощью, так что от его выступления можно ожидать искр в клетке. Очередным соперником Восгрёна станет Фабио Мораес до Кармо с достойным рекордом 7-1.

В ночь с 20 на 21 сентября. Габриэла Фундора — Алексас Дарья Кубицки

В рамках турнира по боксу в США зрители увидят женский поединок за титул абсолютной чемпионки мира в наилегчайшем весе. Сестра чемпиона мира в первом среднем дивизионе Себастьяна Фундоры — Габриэла Фундора — владеет четырьмя главными поясами. Изначально она должна была защищать «абсолют» в бою с Эйелен Гранадино, но у аргентинки возникли проблемы с визой. На замену ей выйдет представительница Канады Алексас Дарья Кубицки с рекордом 13-1. Габриэла же не знает поражений на профессиональном ринге — 16-0.