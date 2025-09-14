Бывший чемпион мира по боксу умер в 46 лет

Бывший чемпион мира по боксу Рики Хаттон умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщает Manchester Evening News.

В полиции Манчестера заявили, что тело Хаттона было обнаружено у себя дома утром в воскресенье, 14 сентября. Отмечается, что смерть не была насильственной.

За свою профессиональную карьеру с 1997 по 2012 годы Хаттон завоевал титулы IBF и WBA в двух весовых категориях — первом полусреднем и полусреднем весе. В июле 2025 года спортсмен объявил о возвращении на ринг ради боя, который должен был пройти в Дубае в декабре, спустя 13 лет после последнего профессионального поединка.