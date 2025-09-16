Менеджер Нурмагомедова жестко ответил Петру Яну

Менеджер Умара Нурмагомедова Ризван Магомедов в разговоре с «Матч ТВ» выразил несогласие со словами Петра Яна об особом отношении UFC к его клиенту из‑за фамилии.

В июле Петр Ян после победы над Маркусом Макги, говоря о возможном бое с Умаром Нурмагомедовым, заявил, что «ему нужно действовать и прокладывать дорогу своим трудом» и «братья и сестры ничего ему не положили и не дали» в отличие от Умара. После он отметил, что троюродного брата экс‑чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова «пихают» выше по рейтингу. В свою очередь Умар сказал СМИ, что полностью не согласен с утверждением Петра.

— Есть ощущение, что потенциальный бой с Яном становится более принципиальным и интересным после всех слов Петра?

— Да. В последнее время Петр так высказывается… Я не понимаю его изречений. Откуда он вообще их берет и на чем основывается. Если даже прокомментировать его слова о том, что он якобы не благодаря братьям и фамилии всего добивался в отличие от Умара… Где и как Умара пропихнули, как считает Ян? Если мы посмотрим на факты и статистику, то Петр вышел на титульный бой после шестой победы в UFC. И последняя победа была перед титульником над старым Юрайей Фейбером. После этого он уже подрался за вакантный титул с Жозе Альдо.

У Умара практически такое же резюме — он так же вышел на титульный бой после шестой победы. И первые его победы тоже были над ребятами из разряда up‑and‑coming (перспективные, многообещающие), некоторые из которых после их поединка довольно неплохо пошли дальше, хотя у кого‑то и не получилась карьера. В последних же боях у Умара были довольно топовые оппоненты: бразилец Барселос, которого Умар финишировал, или тот же Сэндхэген. Это его и вывело на титул.

Где и как можно сказать, что у Яна был более тернистый путь к титулу, чем у Умара? И потом давайте пройдемся по боям Ян — Двалишвили и Нурмагомедов — Двалишвили. Вопросы вообще здесь есть у кого‑то?

— Можно всегда сказать, что Петр был и близко не похож на самого себя…

— Это уже никого не волнует. Я тоже сейчас могу говорить, какие сложности были у Умара. Есть сам факт, как Ян провел бой и как свой поединок с Мерабом провел Умар. Более того, я лично не считаю, что Умар проиграл тот бой. Кто бы что не говорил, я считаю, что первые три раунда Умар выиграл, а последние два отдал. Это факт! А что судьи в каком‑то раунде посмотрели что‑то по‑другому — тут уже ничего не изменишь. Но факт остается фактом, если бы один судья в ту ночь немножко посмотрел иначе на один из раундов, то Умар мог быть победителем. И никто бы ничего с этим не поделал. Точно так же, как никто не может сделать с тем, как отдали победу Двалишвили. Вот и все, — сказал Магомедов «Матч ТВ».

За карьеру у Умара Нурмагомедова 18 побед и одно поражение. У экс‑чемпиона UFC Яна 19 побед и пять поражений в ММА, он идет на серии из трех побед подряд в UFC. Нурмагомедов занимает вторую строчку рейтинга в легчайшем весе, а Ян — третью.

