Бой Кроуфорда и Альвареса установил рекорд

Бой между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом посмотрели более 41 миллиона зрителей по всему миру, что стало новым рекордом для титульного мужского поединка в боксе в текущем столетии. Об этом сообщает стриминговый сервис Netflix.

Поединок прошел в Лас-Вегасе (США, штат Невада) 14 сентября. Победу единогласным решением судей одержал Кроуфорд (115:113, 115:113, 116:112).

По информации испанской газеты Marca, Альварес за этот бой получит $150 млн, а Кроуфорд - $50 млн. Гонорары могут возрасти за счет продажи платных телетрансляций.

37-летний Кроуфорд завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 76,2 кг. Также ему вручен первый в истории перстень WBC абсолютного чемпиона мира.