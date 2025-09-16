Непобеждённый действующий обладатель титула UFC в легком весе испано-грузин Илия Топурия отреагировал на пренебрежительные слова в свой адрес не имеющего поражений абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе американца Теренса Кроуфорда.

«Ты говоришь, что являешься поклонников ММА, но даже не знаешь, кто я… Что ж, интересно. Во время нашей первой встречи ты сказал мне: «Удачи тебе в предстоящем бою». Память тебя подводит… а скоро и подбородок. Я буду представлять в поединке с тобой всё ММА-сообщество. Лучший боец ​​UFC вне зависимости от весовой категории в реальном бою против лучшего боксёра вне зависимости от весовой категории», – написал Топурия на своей странице в социальной сети Х.