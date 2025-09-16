Украинца Усика обошли в рейтинге лучших боксеров мира

Абсолютный чемпион мира Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг лучших боксеров мира, обойдя украинца Александра Усика, передает The Ring.

© Газета.Ru

Кроуфорд возглавил рейтинг после победы над Саулем Альваресом. Замыкает тройку сильнейших японец Наоя Иноуэ, который на минувших выходных выиграл у представителя Узбекистана Муроджона Ахмадалиева.

В августе стало известно, что Усик может стать фигурантом специального расследования, которое намеревается открыть Всемирная боксерская организация (WBO).

Поводом к началу расследования стало появление в сети видео, на котором Усик танцует и играет в футбол. При этом ранее украинский боксер обратился в руководство организации с просьбой отложить проведение его боя с обязательным претендентов на титул WBO новозеландцем Джозефом Паркером ввиду проблем со спиной.

По информации издания, в рамках расследования планируется в срок до 1 сентября провести повторное обследования Усика. Окончательные выводы о текущем состоянии украинского боксера WBO сделает на основании подробного медицинского отчета.