Федор Емельяненко назвал самую значимую победу в своей карьере

Фёдор Емельяненко назвал самую значимую победу в своей карьере
48-летний бывший обладатель чемпионского титула Pride FC в тяжёлом весе легендарный россиянин Фёдор Емельяненко рассказал, что считает победу в бою с бразильцем Антонио Родриго Ногейрой, который состоялся 16 марта 2003 года на турнире PRIDE 25: Body Blow, самой важной в своей карьере.
«Победа над Антонио Родриго Ногейрой в 2003 году. Я знал, что это сильнейший соперник. Слава богу, победил и стал номер один по рейтингам в мире. Ещё сложным был бой с Мирко Филиповичем. Но на самом деле тяжелее всего не бой, а подготовка: тренировки выжимают досуха, последние недели – это борьба не только физическая, но и духовная. И психологически бывает тяжело. Главное не отчаиваться, а всегда идти вперёд», — приводит слова Емельяненко портал oskol.city.