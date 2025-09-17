Федор Емельяненко назвал самую значимую победу в своей карьере

48-летний бывший обладатель чемпионского титула Pride FC в тяжёлом весе легендарный россиянин Фёдор Емельяненко рассказал, что считает победу в бою с бразильцем Антонио Родриго Ногейрой, который состоялся 16 марта 2003 года на турнире PRIDE 25: Body Blow, самой важной в своей карьере.

