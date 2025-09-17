Боксерский бой Джейка Пола и Джервонты Дэвиса не состоится

Организаторы отозвали заявку на проведение боя американских боксеров Джейка Пола и Джервонты Дэвиса в Атланте (США, штат Джорджия). Об этом сообщает портал Boxing Kingdom.

Бой между Джервонтой Дэвисом и Джейком Полом был запланирован на 15 ноября. Поединок должна была показать стриминговая платформа Netflix, которая транслировала бой Пола против Майка Тайсона в ноябре прошлого года.

Дэвису 30 лет. На его счету 30 побед (28 нокаутом) и ни одного поражения, один бой завершился вничью. Он становился чемпионом мира в трех весовых категориях, сейчас владеет поясом Всемирной боксерской ассоциации в весе до 61,23 кг. Полу 28 лет, он имеет 12 побед (7 нокаутом) и 1 поражение. В ноябре прошлого года спортсмен победил бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона и бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андерсона Силву.