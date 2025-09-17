Дана Уайт объяснил, почему заблокировал бой Макгрегора и Логана Пола

Глава UFC Дана Уайт стал гостем подкаста Логана Пола «Impaulsive», на котором рестлер спросил у функционера о причинах отмены его боя с Конором Макгрегором. В декабре 2024 года сообщалось, что Макгрегор и Пол могут провести поединок в Индии, за который каждый получит по $ 250 млн.

— Почему ты не позволил мне драться с Конором?

— С чего вы вообще собрались драться с ним, ты чертовки огромен. Конор весит 145 или 155 фунтов.

— Да, но он говорил, что сможет меня победить. Люди бы смотрели.

Вес Макгрегора, согласно открытым источникам, составляет около 70 кг. Пола — около 100 кг. Логан также выше ирландца на 13 сантиментов (188 и 175).