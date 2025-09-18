Кроуфорд сместил Усика с первой позиции в рейтинге P4P от ESPN

37-летний непобеждённый американский боксёр-профессионал и абсолютный чемпион в трёх весовых категориях Теренс Кроуфорд стал лучшим в pound-for-pound по версии ESPN. Кроуфорд сместил с первой строчки украинского боксёра Александра Усика.

© Соцсети

Топ-10 Р4Р по версии ESPN:

1 (3) Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО).

2 (1). Александр Усик (24-0, 15 КО).

3 (2). Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО).

4 (4). Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО).

5 (5). Джесси Родригес (22-0, 15 КО).

6 (6). Артур Бетербиев (21-1, 20 КО).

7 (7). Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО).

8 (9). Давид Бенавидес (30-0, 24 КО).

9 (10). Дзунто Накатани (31-0, 24 КО).

10 (8). Канело Альварес (63-3-2, 39 КО)

Напомним, поединок Альварес — Кроуфорд состоялся 14 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Кроуфорда единогласным судейским решением (116-112, 115-113, 115-113).